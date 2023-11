Bombardeios israelenses matam três combatentes pró-Irã perto de capital síria (ONG)

Ao menos três combatentes pró-iranianos morreram, nesta quarta-feira (8), em bombardeios israelenses contra posições do movimento libanês Hezbollah perto de Damasco, capital da Síria, informou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

"Três combatentes pró-iranianos não sírios morreram em bombardeios israelenses contra fazendas e outros locais pertencentes ao Hezbollah perto de Akraba e Sayyida Zeinab", afirmou Rami Abdel Rahman, diretor da ONG OSDH, sediada no Reino Unido e que dispõe de uma ampla rede de fontes na Síria. Israel também atacou instalações de defesa antiaérea sírias no sul do país, segundo a mesma fonte.