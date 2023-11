Árabes israelenses dizem viver com 'medo' por campanha de ódio vinculada à guerra

Cidadãos árabes israelenses afirmam viver com "medo" diante de uma campanha de ódio e ataques ligados à guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, de acordo com depoimentos recolhidos pela AFP.

Os incidentes se multiplicaram desde o início da guerra, desencadeada após a sangrenta incursão dos combatentes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

Pelo menos 1.400 pessoas morreram do lado israelense naquele dia, a maioria civis, de acordo com as autoridades.

Do lado palestino, 10.569 pessoas, a maioria civis, incluindo mais de 4.000 crianças, morreram nos bombardeios israelenses lançados em resposta ao ataque, de acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

Uma estudante árabe da Universidade de Netanya (centro), que falou sob condição de anonimato, relatou um "ataque no sábado à noite" contra as residências de estudantes árabes. O ataque foi perpetrado por "judeus de extrema direita" que gritavam "morte aos árabes", afirmou.