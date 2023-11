Airbnb atualiza plataforma após superar ano difícil

"Depois deste lançamento, teremos uma virada, levantaremos a cabeça e nos concentraremos em novos produtos e novas ofertas", afirmou o diretor-executivo do Airbnb, Brian Chesky, em entrevista à AFP.

O diretor-executivo do Airbnb acredita que a plataforma está prestes a passar por uma "virada" e entrar em uma nova fase, após um ano difícil que incluiu restrições rigorosas em Nova York.

Este foi um ano marcado por medidas drásticas tomadas por algumas cidades, como Nova York, nos Estados Unidos, contra aluguéis de curto prazo como os do Airbnb, com o temor de que estivessem retirando do mercado moradias de longo prazo e aumentando os aluguéis.

Chesky disse no mês passado que não via um fim rápido para as rígidas limitações impostas por Nova York.

Em setembro, entrou em vigor na metrópole uma lei que restringe severamente os aluguéis de apartamentos ou quartos por menos de 30 dias, o que representou uma queda nos aluguéis de curto prazo no Airbnb em um de seus maiores mercados.

"Estamos sempre dispostos a colaborar com a cidade de Nova York, da mesma forma que estamos dispostos a colaborar com cidades ao redor do mundo", afirmou Chesky à AFP.

Chesky rejeitou a ideia de que o Airbnb estivesse elevando os custos de moradia. Ele acredita que os aluguéis e os preços dos hotéis continuarão subindo em Nova York, mesmo com a lei vigente.

Segundo o diretor-executivo, o Airbnb está observando como os viajantes que chegam à cidade estão reservando acomodações no estado vizinho de Nova Jersey ou recorrendo a locais discretamente anunciados na internet.