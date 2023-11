A nove meses dos Jogos de Paris, impasse mantém sede do surfe indefinida

A nove meses dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as autoridades da Polinésia Francesa ainda discutem com os organizadores do evento, pois não querem que a sede das provas de surfe seja em Teahupo'o, no Taiti, como está previsto.

A tensão chegou a tal ponto que a prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, em viagem oficial ao Taiti no final de outubro, teve que desistir de visitar Teahupo'o por temer protestos.

Uma manifestação foi convocada para a próxima sexta-feira (10), para a qual espera-se a presença de surfistas, ecologistas e moradores locais contrários ao projeto.

Nesta quarta-feira (8), o presidente da Polinésia Francesa, Moetai Brotherson, surpreendeu os organizadores dos Jogos de Paris 2024 ao se mostrar a favor de uma mudança de sede para as provas de surfe. Em uma entrevista à AFP, o mandatário propôs Taharuu, com menos renome no surfe, mas de acesso mais fácil que Teahupo'o, também na costa oeste do Taiti. "Conta com toda a infraestrutura", argumentou.

Brotherson defendia até agora o projeto de Teahupo'o, afirmando que não haveria consequências no fundo do mar, mas mudou de opinião. "Não vejo como seria possível a barcaça [de perfuração] passar sem destruir o coral", reconsiderou.