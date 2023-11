'A mulher com relógio' de Picasso é arrematado por US$ 139,3 milhões

Uma das obras-primas do espanhol Pablo Picasso, "A mulher com relógio", foi arrematada na noite desta quarta-feira (8) por US$ 139,3 milhões (R$ 680 milhões) em um leilão na casa Sotheby's de Nova York, o segundo preço mais alto por uma obra do artista falecido há 50 anos.

O quadro de 1932 representa uma das companheiras e musas de Picasso, a pintora francesa Marie-Thérèse Walter, e tinha sido estimado em mais de 120 milhões de dólares (R$ 586 milhões), segundo a casa de leilões.

A pintura pertencia à colecionadora nova-iorquina Emily Fisher Landau, falecida em março deste ano aos 102 anos de idade, e cuja coleção de obras de Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko e Andy Warhol será leiloada em duas noites especiais, hoje e amanhã, na sede da Sotheby's em Manhattan.