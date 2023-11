Zelensky diz que não é momento para eleições na Ucrânia

"Devemos decidir que é o momento da defesa, da batalha, da qual depende o destino do Estado e do seu povo, e não da farsa, que só a Rússia espera da Ucrânia. Penso que não é o momento para eleições", afirmou em seu discurso diário.

"Não é momento para eleições na Ucrânia", afirmou na segunda-feira o presidente Volodimir Zelensky, em um momento de debate entre as autoridades do país sobre uma eventual organização de eleições presidenciais em 2024.

Se a Rússia não tivesse iniciado a invasão em fevereiro de 2022, as eleições legislativas ucranianas deveriam ter acontecido em outubro deste ano e as presidenciais em março de 2024.

Os aliados ocidentais pressionam Kiev a organizar eleições democráticas, apesar de quase 20% do seu território estar ocupado pela Rússia e no momento em que milhões de ucranianos estão exilados no exterior.

A Ucrânia teria que modificar a lei para permitir a organização de eleições sob a lei marcial atualmente em vigor.

"Não há espaço para os conflitos", justificou Zelensky.

"Todos compreendemos que agora, em período de guerra, quando os desafios são numerosos, é absolutamente irresponsável apresentar o tema das eleições na sociedade de maneira leviana e alegre", insistiu o presidente ucraniano.

O anúncio aconteceu em pleno debate no país sobre a possibilidade de organizar eleições em período de guerra.