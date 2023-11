Washington apoia democracia 'forte' na Ucrânia após polêmica por eleições

Os Estados Unidos afirmaram, nesta terça-feira (7), ser favoráveis à manutenção de uma democracia "forte" na Ucrânia, embora tenham mostrado compreensão em relação à relutância do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em organizar eleições no início do próximo ano.

Todas as eleições, incluindo as presidenciais, foram canceladas desde a entrada em vigor da lei marcial após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não é o momento para eleições", disse o presidente ucraniano na segunda-feira, fechando a porta para eleições presidenciais no país após um crescente debate entre líderes políticos, depois de mais de um ano e meio de invasão russa.