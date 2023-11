Torcedor do PSG esfaqueado em Milão antes de partida da Champions

O torcedor francês, que não teve a identidade revelada, "foi gravemente ferido com duas facadas na perna" e rapidamente hospitalizado, segundo a polícia.

Vários homens encapuzados agrediram na madrugada desta terça-feira (7) um torcedor do Paris SG em Milão, horas antes da partida do clube francês com o Milan pela fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou a polícia italiana.

A partida foi declarada de alto risco, em particular pela presença de 4.300 torcedores do PSG.

Testemunhas relataram um confronto entre quase 50 torcedores do Milan e torcedores do atual campeão francês no bairro de Navigli.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um grupo de pessoas perto de um canal conhecido por seus cafés, bares e vida noturna. Depois da explosão de vários morteiros, eles fogem e são perseguidos por outro grupo de homens, alguns deles encapuzados e carregando o que parecem cassetetes.

A agressão acontece menos de dois meses depois de um torcedor do Newcastle United também ter sido esfaqueado no mesmo bairro, antes de outra partida do grupo F da Liga dos Campeões.

