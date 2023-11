Snus, uma polêmica alternativa ao cigarro na Suécia

Em sua batalha para se tornar o primeiro país europeu sem fumantes, a Suécia reserva um lugar especial para o snus, um saquinho de tabaco, ou nicotina, para chupar que, segundo alguns especialistas, é um "conto da carochinha" vendido pela indústria do cigarro.

Consumido por um em cada sete suecos, o snus contribuiu para reduzir o número de fumantes de 15% para 5% em menos de 20 anos, um recorde na Europa, segundo o governo sueco. Banido no restante da União Europeia desde 1992, o produto em sua versão tradicional goza de uma exceção nesse país nórdico.

A um ritmo desenfreado, milhares de doses de snus transitam por uma rede de máquinas na fábrica "Swedish Match" em Gotemburgo, no oeste da Suécia. A empresa, um grande ator do setor com cerca de 20 marcas, vendeu 277 milhões de caixas na Escandinávia em 2021.