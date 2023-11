Real Madrid a um passo das oitavas da Champions; United e Sevilla buscam reação

Para o duelo desta quarta-feira (8), o time merengue tem como principal dúvida a presença do meia inglês Jude Bellingham, artilheiro da equipe na temporada com 13 gols.

Bellingham sofreu uma luxação no ombro esquerdo no último domingo, no empate em 0 a 0 com o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol.

Com o Real Madrid líder isolado do Grupo C, o técnico Carlo Ancelotti pode optar pela prudência e poupar o meia inglês, mas o problema é que Bellingham marcou praticamente a metade dos gols do time na temporada, enquanto os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo não vivem boa fase.

No outro jogo da chave, o vice-líder Napoli recebe no estádio Diego Maradona o lanterna Union Berlin.

Com o Manchester United irregular no Campeonato Inglês, a possibilidade de um fracasso na Champions paira sobre Old Trafford.

Os "Red Devils" somam apenas três pontos em três jogos e ocupam a terceira colocação do Grupo A, liderado pelo Bayern de Munique (9 pontos).