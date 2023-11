RB Leipzig vence Estrela Vermelha e vai às oitavas da Champions

O RB Leipzig venceu na noite desta terça-feira (7) em Belgrado o Estrela Vermelha por 2 a 1 pela 4ª rodada da fase de grupos e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com nove pontos conquistados, o time comandado pelo técnico Marco Rose ocupa a segunda posição do grupo, atrás do Manchester City (12).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Leipzig está oito pontos à frente do suíço Young Boys (1) e do Estrela Vermelha (1) e garantiu com o City uma das duas vagas do grupo.