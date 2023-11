PSG é derrotado pelo Milan e perde liderança do Grupo F da Champions

Os parisienses saíram na frente com um gol de Milan Skriniar (9'), mas os 'rossoneri' viraram com gols de Rafael Leão (12') e Oliver Giroud (50').

O Paris Saint-Germain perdeu, nesta terça-feira (7), no estádio de San Siro, por 2 a 1, para o Milan, e caiu para a segunda colocação do Grupo F da Liga dos Campeões pela quarta rodada.

"Estou sem palavras, mas muito orgulhoso da equipe, trabalhamos muito duro. Estou muito feliz", acrescentou.

Depois da vitória do Borussia Dortmund sobre o Newcastle (2-0) no outro jogo do Grupo F, o time alemão, com 7 pontos, é agora o líder do chamado "grupo da morte".

O PSG está em segundo lugar com seis pontos, enquanto a vitória desta terça-feira reacende as chances do Milan, terceiro colocado com 5 pontos.

O maior perdedor do dia é o Newcastle, que agora fecha a chave com apenas quatro pontos faltando duas rodadas para o final.

Apesar de suas cinco vitórias consecutivas e de enfrentar um Milan que não vencia havia quatro jogos, os parisienses não tiveram ideias claras de jogo e foram especialmente surpreendidos por Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek, ambos em grande noite nesta terça-feira, ao contrário de Kylian Mbappé, muito discreto no San Siro.

O caminho para as oitavas de final está complicado para os jogadores comandados por Luis Enrique, que perderam seus jogos fora de casa na Liga dos Campeões, depois da goleada sofrida na visita ao Newcastle (4-1).