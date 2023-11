PSG é derrotado pelo Milan e perde liderança do Grupo F da Champions para o Dortmund

Os parisienses saíram na frente com um gol de Milan Skriniar (9'), mas os 'rossoneri' viraram com gols de Rafael Leão (12') e Oliver Giroud (50').

O maior perdedor do dia é o Newcastle, que agora fecha a chave com apenas quatro pontos faltando duas rodadas para o final.

O Paris Saint-Germain perdeu, nesta terça-feira (7), no estádio de San Siro, por 2 a 1, para o Milan, e caiu para a segunda colocação do Grupo F da Liga dos Campeões pela quarta rodada.

O PSG está em segundo lugar com seis pontos, enquanto a vitória desta terça-feira reacende as chances do Milan, terceiro colocado com 5 pontos.

Depois da vitória do Borussia Dortmund sobre o Newcastle (2-0) no outro jogo do Grupo F, o time alemão, com 7 pontos, é agora o líder do chamado "grupo da morte".

O técnico do Milan, Stefano Pioli, comemorou o resultado. "Somos uma equipe forte, com muita coesão e recursos mentais", disse ele, em entrevista coletiva após a partida.

O caminho para as oitavas de final está complicado para os jogadores comandados por Luis Enrique, que perderam seus jogos fora de casa na Liga dos Campeões, depois da goleada sofrida na visita ao Newcastle (4-1).

Apesar de suas cinco vitórias consecutivas e de enfrentar um Milan que não vencia havia quatro jogos, os parisienses não tiveram ideias claras de jogo e foram especialmente surpreendidos por Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek, ambos em grande noite nesta terça-feira, ao contrário de Kylian Mbappé, muito discreto no San Siro.

"Era muito importante vir aqui (a Milão) e vencer mas não conseguimos. Mas não devemos desistir, tudo está em nossas mãos", avaliou o zagueiro Marquinhos do Paris Saint-Germain em entrevista ao Canal+.

O técnico, porém, se mostrou satisfeito com seus jogadores. "Estou feliz com a minha equipe. Depois do primeiro gol criamos oportunidades de gol. Se há um 'mas' neste jogo é que ajudamos a tornar a partida louca", analisou Luis Enrique na coletiva de imprensa.

O jogo foi marcado por fatores extra-campo. O dia já havia começado com a notícia de que um torcedor do PSG havia sido esfaqueado em confrontos entre as torcidas rivais na noite de segunda-feira.

Nesta terça, torcedores do Milan protestaram contra Gianluigi Donnarumma, que de forma polêmica trocou o time de Milão pelo PSG como agente livre há dois anos e foi recebido com xingamentos das arquibancadas lotadas.

Os torcedores 'rossoneri' imprimiram milhares de notas de dólar falsas retratando o rosto do goleiro com a palavra "mercenário" e o apelido depreciativo "Dollarumma".

Mais cedo, em Dortmund, o Borussia venceu o Newcastle com autoridade por 2 a 0, e assumiu a liderança do grupo F.

Niclas Füllkrug marcou o primeiro gol aos 26 minutos finalizando com o pé esquerdo um passe de Marcel Sabitzer na área.

Na reta final, Julian Brandt, após um passe em profundidade de Karim Adeyemi, fez 2 a 0 com um chute rasteiro (79').

"Vencemos os primeiros duelos, entramos muito bem na partida, tivemos muita intensidade no nosso jogo. Foi meu primeiro gol diante da 'Muralha Amarela' (setor da arquibancada atrás de um dos gols com capacidade para 25 mil torcedores uniformizados do Dortmund)", disse Füllkrug.

Aos 30 anos, o atacante da seleção alemã marcou o seu primeiro gol na Liga dos Campeões, depois de ter sido contratado nesta temporada pelo Dortmund junto ao Werder Bremen, após ter sido o artilheiro da última Bundesliga com 16 gols.

Com esta vitória, o Dortmund vira a página após a dura goleada sofrida no sábado para seu grande rival Bayern Munique (4-0) em jogo da Bundesliga e sobe provisoriamente ao primeiro lugar do grupo F, com um ponto a mais que o PSG.

O Borussia Dortmund lidera o grupo F com 7 pontos, o PSG ficou com 6 e o Milan tem agora 5. O Newcastle está na lanterna com 4 pontos.

