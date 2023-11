Primo de Elvis Presley é candidato a governador do Mississippi

Um primo distante de Elvis Presley, o democrata Brandon Presley, é candidato nesta terça-feira (7) ao governo do estado do Mississippi.

Durante seis anos, Brandon Presley foi prefeito de Nettleton, uma cidade desse estado do sul localizada a poucos quilômetros de onde nasceu a lenda do rock'n'roll.

"Meu primo cresceu no final da rua, em Tupelo", diz Brandon Presley em um vídeo de campanha, no qual mostra uma foto desbotada de Elvis. E acrescenta com um sorriso: "Você provavelmente já ouviu falar dele".