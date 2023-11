O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou um cessar-fogo na guerra contra o Hamas, que nesta terça-feira (7) entra no segundo mês, apesar dos apelos insistentes para uma trégua humanitária em Gaza e após um balanço de mais de 10.000 mortos no enclave, segundo o movimento palestino.

JENIN:

Guerra Israel-Hamas atrai nova geração de combatentes na Cisjordânia

A área próxima à emblemática mesquita do campo de refugiados palestinos de Jenin, na Cisjordânia ocupada, é cenário de aumento da violência desde o início da guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas em Gaza.

(Israel Palestinos Gaza conflito Hamas diplomacia, 760 palavras, já transmitida)

SDEROT:

Orgulho e medo dos soldados israelenses perto da fronteira com Gaza

Perto da Faixa de Gaza, os soldados israelenses sentem "orgulho" por servir ao país na guerra contra o movimento palestino Hamas, mas não escondem um certo medo de lutar na fronteira.

(Israel Palestinos Gaza conflito Hamas diplomacia, 550 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Antissemitismo segue sem limites na Alemanha desde o ataque do Hamas em Israel

Levi Salomon anda inquieto. Há mais de 25 anos, acompanha as expressões antissemitas nas manifestações em Berlim. E desde o início do conflito entre o Hamas e Israel, há um mês, "quase não existem tabus", diz ele.

(Alemanha religião Israel Palestinos conflito governo ONG manifestação, 520 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

COLUMBUS:

Ohio vota sobre inclusão do direito ao aborto na Constituição estadual

O estado de Ohio, controlado pelos republicanos, começou a votar nesta terça-feira (7) para decidir se insere o direito ao aborto em sua Constituição, uma votação considerada fundamental e que prende a atenção de todo o país.

(EUA aborto eleições política, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

SANTIAGO:

Incêndio no Chile mata 14 migrantes venezuelanos, incluindo oito crianças

Um incêndio em um assentamento de habitações precárias no sul do Chile matou 14 venezuelanos na segunda-feira (6), incluindo oito crianças, uma tragédia que levou o governo a anunciar ajuda e medidas para o local da tragédia.

(Chile Venezuela incêndio social migração, 520 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Charles III pronuncia seu primeiro 'Discurso do Rei' com as eleições no horizonte

Pela primeira vez como monarca, Charles III proferiu, nesta terça-feira (7), o seu primeiro 'Discurso do Rei' no Parlamento britânico, no qual o governo conservador de Rishi Sunak tentou apresentar uma visão de "longo prazo", com a intenção de ganhar votos para as eleições legislativas.

(GB eleições meio ambiente realeza parlamento, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Blinken pede no G7 'uma só voz' sobre Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu a seus pares do G7, reunidos em Tóquio nesta terça-feira (7), que "falem com uma só voz" sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

(G7 Palestinos conflito Japão diplomacia China Israel Ucrânia, 650 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Picasso, Rothko, Monet e uma Ferrari, os leilões de outono em Nova York

"A Mulher com Relógio", de Pablo Picasso, é a estrela dos leilões de outono que têm início nesta terça-feira (7) em Nova York, e que juntamente com obras de Rothko e Monet poderão ser adquiridas em um bom momento do mercado de arte.

(EUA leilão arte)

GOTEMBURGO:

Snus, uma polêmica alternativa ao cigarro na Suécia

Em sua batalha para se tornar o primeiro país europeu sem fumantes, a Suécia reserva um lugar especial para o snus, um saquinho de tabaco, ou nicotina, para chupar que, segundo alguns especialistas, é um "conto da carochinha" vendido pela indústria do cigarro.

(Suécia saúde tabaco, 700 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com