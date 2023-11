Orgulho e medo dos soldados israelenses perto da fronteira com Gaza

Eles estão cumprindo o serviço militar obrigatório, que em Israel dura três anos para os homens e dois anos para as mulheres.

Os soldados entrevistados pela AFP, com idades entre 18 e 21 anos, parecem, em alguns casos, que acabaram de sair da adolescência.

"Queremos entrar lá com uma energia positiva (...) Estou realmente irritado com o que o Hamas fez", explica o soldado, natural de Gush Etzion, um conjunto de assentamentos Cisjordânia ocupada.

Os companheiros o escutam com atenção e palavras de encorajamento são proferidas.

"Nós faremos o que tivermos que fazer, mas é um lugar terrível para ir", acrescenta com a arma no ombro.

Há alguns dias, eles estavam posicionados na retaguarda dos combates, nos kibutz na fronteira com a Faixa, abandonados por seus habitantes após o ataque violento do Hamas em 7 de outubro.

A Faixa de Gaza fica a apenas dois quilômetros de sua posição. O som da guerra é incessante: bombardeios e disparos de artilharia. A defesa aérea intercepta um foguete lançado a partir do território palestino.

A guerra em Gaza começou depois do ataque de 7 de outubro de milicianos do Hamas em Israel, uma ação que matou mais de 1.400 pessoas, a maioria civis - entre as vítimas também estão 300 militares. O grupo islamista também sequestrou 240 reféns.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e, desde então, bombardeia sem trégua o território controlado pelo movimento palestino.