Oito atletas cubanos pedirão refúgio ou asilo no Chile após Jogos Pan-Americanos

Oito atletas cubanos ficaram no Chile para pedir asilo, ou refúgio, após o encerramento dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, informaram seu advogado e o Ministério do Interior do país sul-americano nesta terça-feira (7).

Até segunda-feira, sabia-se que sete atletas, seis mulheres e um homem, da delegação cubana tinham deixado a Vila Pan-Americana com a intenção de permanecerem no Chile. No entanto, o subsecretário do Ministério do Interior, Manuel Monsalve, informou nesta terça que um oitavo atleta solicitou refúgio.

Monsalve também explicou que, para os Jogos Pan-Americanos, "412 membros da delegação [cubana] entraram no Chile, 391 deixaram o país e 21 permanecem em território nacional".