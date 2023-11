Ohio vota sobre inclusão do direito ao aborto na Constituição estadual

Ambos os lados fizeram uma campanha feroz nesse estado do norte, com milhões de dólares em custos e voluntários que bateram em milhares de portas para mobilizar os eleitores para sua causa.

Desde que a Suprema Corte anulou a decisão Roe vs. Wade, que garantia o direito federal à interrupção da gravidez, a questão do direito ao aborto recaiu sobre os estados. Muitos restringiram ou proibiram-no, outros reforçaram.

No ano passado, os defensores do direito ao aborto ganharam várias votações de forma sistemática. Isso aconteceu mesmo em estados conservadores, para surpresa dos republicanos, que viram como uma parte dos americanos que não se identifica como progressista considerava muito radicais as restrições impostas por vários estados.

Em Ohio, uma iniciativa da direita para complicar a organização e a adoção de referendos (com o aborto na mira) fracassou em agosto.

No verão (inverno no Brasil), os defensores do aborto conseguiram reunir centenas de milhares de assinaturas para submeter ao voto uma alteração constitucional que consagra esse direito.

A reviravolta de Roe vs. Wade desencadeou uma lei estadual em Ohio para impedir qualquer aborto - mesmo em casos de estupro ou incesto - assim que o batimento cardíaco for detectado no útero, por volta das seis semanas de gestação, quando muitas pessoas ainda não sabem que estão grávidas.