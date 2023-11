Locutor de rádio é morto a tiros durante transmissão ao vivo, nas Filipinas

Um locutor de rádio foi morto durante uma transmissão ao vivo, no último domingo, 5, nas Filipinas. Juan Jumalon, de 57 anos, estava na estação de rádio de sua casa, na ilha de Mindanao, no sul do país. Um homem teria entrado dizendo que iria fazer um anúncio no ar e atirou em Juan.

Segundo o capitão Deore Ragonio, chefe da polícia local, o motivo do assassinato ainda está sendo investigado e que eles não tinham conhecimento de qualquer ameaça à vida de Juan.



“Ele aborda principalmente eventos atuais e não é conhecido por ter criticado ninguém em suas transmissões”, disse Ragonio.