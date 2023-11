Israel mostra ao mundo os assassinatos de seus cidadãos pelo Hamas

Mostrar o indescritível. Israel multiplica as exibições no exterior das terríveis imagens do assassinato de centenas de seus cidadãos por comandos do Hamas, em 7 de outubro.

Depois de projeções nas sedes da ONU, em Nova York e Genebra, em Washington, Berlim, Bruxelas, Madri, Brasília ou Santiago do Chile, os 44 minutos de horror foram exibidos em Paris, nesta terça-feira (7), para cerca de 50 jornalistas.

"Fizemos esta projeção em cerca de 30 países. Pensamo que é importante que as pessoas saibam o que aconteceu em 7 de outubro", explicou à AFP o porta-voz da embaixada de Israel na França, Hen Feder.