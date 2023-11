Israel homenageia vítimas do 7 de outubro

Israel prestou, nesta terça-feira, uma homenagem silenciosa e com lágrimas, às vítimas do ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro.

Na esplanada da Universidade Hebraica de Jerusalém, mais de mil pessoas, em grande parte estudantes e professores, fizeram um minuto de silêncio, rezaram e cantaram o hino nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As atrocidades deixaram uma cicatriz terrível, um trauma em nível pessoal, mas também em nível nacional", disse Asher Cohen, reitor da universidade, que conta com vários dos seus graduados entre as vítimas.