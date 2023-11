Homem mata a tiros dois manifestantes que bloqueavam rodovia no Panamá

Um homem matou a tiros, nesta terça-feira (7), dois manifestantes que participavam do bloqueio de uma rodovia no Panamá, na terceira semana de manifestações contra um polêmico contrato de mineração, segundo informações da polícia e imagens compartilhadas pelas redes sociais.

"A Polícia Nacional apreendeu um adulto, supostamente vinculado a um fato em que pessoas perdem a vida, registrado no Distrito de Chame", 80 km a oeste da capital, informaram fontes policiais na rede X (antigo Twitter), depois que circularam vídeos nos quais um homem aparece com uma arma no meio da rodovia Interamericana e vê-se uma pessoa, que seria uma das vítimas, estendida no asfalto.