Guerra Israel-Hamas atrai nova geração de combatentes na Cisjordânia

A área próxima à emblemática mesquita do campo de refugiados palestinos de Jenin, na Cisjordânia ocupada, é cenário de aumento da violência desde o início da guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas em Gaza. As forças israelenses intensificam as operações e os militantes palestinos combatem nas ruas, entre cartazes com imagens dos "mártires" colados nos muros, em uma recordação das décadas de conflito entre israelenses e palestinos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Quando há funerais na mesquita, geralmente são apresentamos sermões que falam sobre amor, compaixão e paz entre as pessoas", disse o imã Ismail Jaradat, 53 anos.

"Às vezes também falamos sobre a morte e a importância de aprender lições com ela", acrescentou o líder religioso dentro mesquita, onde aconteceu uma cerimônia fúnebre de três membros do grupo islamista Jihad Islâmica na sexta-feira. Desde 7 de outubro, data do ataque do movimento palestino islamista Hamas que matou 1.400 pessoas em território israelense, as forças de segurança de Israel intensificaram as operações na Cisjordânia. Na Faixa de Gaza, os bombardeios israelenses mataram mais de 10.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas. Na Cisjordânia ocupada, os militares e os colonos israelenses mataram mais de 150 pessoas, de acordo com a Autoridade Palestina. O campo de Jenin, com 23.000 moradores segundo a ONU, é considerado há muitos anos o berço da resistência de grupos armados palestinos à ocupação. Israel classifica o local como um "centro terrorista". Em maio, o exército do país efetuou sua maior operação no campo em vários anos, que terminou com vários palestinos mortos e feridos, incluindo milicianos e menores de idade.

Um soldado israelense também morreu, atingido por engano por um tiro de seus colegas de tropa durante a operação. Em um terreno diante da mesquita, um jovem de 18 anos tem uma postura desafiadora, com um colete à prova de balas, perto do local onde, segundo os moradores, um combatente morreu durante uma operação israelense esta semana.

"Nossa moral aumentou com os ataques de 7 de outubro", afirma, com um dedo no gatilho do fuzil em que está pendurado um pingente em homenagem a outro combatente morto. "O ritmo da resistência na Cisjordânia aumentou", acrescenta. O Exército israelense anunciou que lutou contra "criminosos armados" esta semana em Jenin e que matou "vários".