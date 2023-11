FMI eleva previsão de crescimento da China para 5,4% em 2023

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou nesta terça-feira a previsão de crescimento econômico para a China em 2023 a 5,4%, consequência do aumento do consumo e das medidas recentes anunciadas por Pequim.

Depois de um ano difícil para a segunda maior economia do mundo, o crescimento no terceiro trimestre foi maior do que o esperado.

O FMI prevê agora um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,4% este ano, contra uma estimativa anterior de 5%.