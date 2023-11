EUA sanciona 13 membros do cartel de Sinaloa por tráfico de fentanil

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas a 13 membros e quatro empresas do cartel mexicano de Sinaloa por tráfico de fentanil e outras drogas, anunciou o Departamento do Tesouro nesta terça-feira (7).

A ação, "coordenada em estreita colaboração com o governo do México, incluindo a Unidade de Inteligência Financeira (UIF)", permitiu sancionar Juan Carlos Morgan Huerta, conhecido como "Cacayo", segundo o comunicado.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) acusa este líder de gerenciar as operações do cartel no município de Nogales (Sonora, noroeste do México) e supervisionar o tráfico de toneladas de drogas, como cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil.