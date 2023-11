EUA acusa Rússia fazer campanha de desinformação na América Latina

Trata-se de "uma campanha de manipulação de informação destinada a explorar sub-repticiamente a abertura dos meios de comunicação e do ambiente de informação" na região graças a contatos com veículos de informação em Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, México, Venezuela, Equador, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai, entre outros países, acrescenta o texto.

O governo dos Estados Unidos acusou, nesta terça-feira (7), a Rússia de empreender "uma campanha de desinformação" na América Latina, inclusive no Brasil, para minar o apoio à Ucrânia e propagar animosidade contra Washington e Otan.

Além disso, a Rússia conta com tradutores baseados em Moscou que dominam o espanhol e "frequentemente utilizam pseudônimos para ocultar suas verdadeiras identidades e garantir a 'lavagem' da informação", segundo a nota.

Segundo o governo americano, os atores envolvidos "organizam" uma equipe de redação "em um país latino-americano, muito provavelmente no Chile", integrada por jornalistas e formadores de opinião de vários países que recebem conteúdo criado na Rússia para que o revisem, editem e publiquem nos meios de comunicação locais.

O Departamento de Estado afirma que estas são empresas de "influência de aluguel com profunda capacidade técnica, experiência na exploração de ambientes de informação abertos e um histórico de proliferação de desinformação e propaganda para promover os objetivos de influência externa da Rússia".

O objetivo final do Kremlin é, segundo Washington, "mascarar sua propaganda e desinformação através de veículos locais de forma que pareça consistente para as audiências latino-americanas" para "minar o apoio à Ucrânia e propagar sentimentos contra os Estados Unidos e a Otan".

"As operações da rede são realizadas principalmente em concertação com os meios em espanhol Pressenza e El Ciudadano", mas o grupo dispõe de mais recursos midiáticos "para amplificar ainda mais a informação", acrescenta.

Washington garante que os temas se desenvolvem "conjuntamente com o governo russo e sob sua direção" para "tentar convencer as audiências latino-americanas de que a guerra da Rússia contra a Ucrânia é justa e de que podem se aliar à Rússia para derrotar o neocolonialismo".

Ademais, "existem esforços coordenados entre as embaixadas da Rússia na América Latina e os meios de comunicação financiados pelo Estado [russo] para aumentar as mensagens a favor do Kremlin" e "difundir narrativas antiamericanas", afirma Washington.

Também tenta, segundo Departamento de Estado, fazer a conexão entre a imprensa estatal russa, meios de comunicação e rádios locais e "embaixadas de terceiros países na região" favoráveis a Moscou.