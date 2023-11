Em forte queda, petróleo atinge valores mínimos desde julho

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte desabou 4,19%, a 81,61 dólares.

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta terça-feira (7), puxados por um indicador sobre exportações da China, o maior importador mundial de petróleo.

Os preços do petróleo estão "em um piso em três meses e muito abaixo de seu preço de 6 de outubro", um dia antes do ataque sangrento do Hamas em Israel, constatou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Na China, a queda das exportações acentuou-se em outubro, com um recuo de 6,4% na medição interanual, segundo dados publicados pela alfândega chinesa nesta terça-feira, um percentual que deixa o mercado pessimista sobre seu crescimento econômico.

"As exportações chinesas (...) são um bom indicador da saúde econômica mundial", explicou Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote. Estes dados preocupam o mercado, pois a China é o principal importador de petróleo do mundo.

