Dortmund vence Newcastle (2-0) e é líder provisório do grupo F da Champions

O Borussia Dortmund venceu o Newcastle com autoridade por 2 a 0, nesta terça-feira (7), na Alemanha, e assumiu a liderança do grupo F da Liga dos Campeões, enquanto aguarda o duelo que o Paris Saint-Germain fará no estádio San Siro contra o Milan.

Com esta vitória, o Dortmund vira a página após a dura goleada sofrida no sábado para seu grande rival Bayern Munique (4-0) em jogo da Bundesliga e sobe provisoriamente ao primeiro lugar do grupo F, com um ponto a mais que o PSG.

De volta à Champipons depois de duas décadas, o Newcastle viajou a Dortmund precisando de uma vitória para se aproximar de uma das duas vaga nas oitavas de final, mas o time foi dominado pelos alemães do início ao fim.

O Borussia Dortmund lidera o grupo F com 7 pontos, o PSG tem 6 e o Newcastle 4. O Milan está na lanterna com apenas 2 pontos.

