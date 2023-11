Dissidentes das Farc devem retomar diálogo, adverte Petro

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, advertiu a principal dissidência das Farc, nesta terça-feira (7), que o futuro do cessar-fogo dependerá de seu retorno à mesa de negociações, suspensa pela guerrilha no fim de semana.

O governo e os dissidentes instalaram uma mesa de diálogo em 16 de outubro, em Tibú, um município próximo à fronteira com a Venezuela.

No fim de semana, os rebeldes denunciaram que tropas do Exército entraram à força em Cañon del Micay, um território no sudoeste do país sob seu controle há anos, violando as condições das negociações.

Civis mantiveram cerca de 100 militares sob seu poder por algumas horas. As Forças Militares qualificaram essa ação como um "sequestro" e denunciaram que os moradores estão sendo instrumentalizados e ameaçados pelo EMC.

A suspensão das negociações representa um novo revés para a política de "paz total" do presidente Petro, com a qual pretende desmantelar todos os grupos armados do país por meio do diálogo.

Em negociações similares desde novembro de 2022, O Exército de Libertação Nacional (ELN) confessou na semana passada que sequestrou o pai do jogador de futebol do Liverpool Luis Díaz, no departamento de La Guajira (norte). O pai do jogador deve ser solto nesta terça-feira, segundo o governo.

Apesar do desarmamento da maior parte das Farc na esteira do acordo de 2016, o conflito armado na Colômbia persiste após seis décadas de violência que deixa 9,5 milhões de vítimas. O EMC se afastou do pacto e, até 2022, tinha mais de 3.500 combatentes, segundo a Inteligência militar.