Cruz Vermelha relata ataque contra um de seus comboios em Gaza

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) indicou, nesta terça-feira (7), que um de seus comboios levando material médico para um hospital da Faixa de Gaza foi alvo de tiros, sem determinar a procedência do ataque.

"O comboio de cinco caminhões e dois veículos do CICV transportava material médico vital (...), em particular para o hospital do Crescente Vermelho palestino, quando foi atingido por disparos. Dois caminhões foram danificados e um motorista sofreu ferimentos leves", relatou o CICV em um comunicado.