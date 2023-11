Comunicado do Business Wire :The Saudi Fund for Development

O Diretor Executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência Sultão Al-Marshad, inaugurou oficialmente hoje no Vietnã, o Ha Nam Vocational College, com o Vice-Presidente da Província de Hanam, ao lado de funcionários de ambos os lados. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231107528580/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CEO of the SFD, H.E Sultan Al-Marshad, delivers a speech at the inauguration of the Ha Nam Vocational College in Vietnam (Photo: AETOSWire)

O SFD contribuiu anteriormente com mais de US$ 9 milhões para o projeto de expansão do Ha Nam Vocational College, que visa se tornar um centro de formação profissional de alta qualidade para a província e o país. O projeto incluiu construir e equipar 10 prédios educacionais, beneficiando mais de 3.000 alunos ao ano. A expansão das faculdades profissionais atende à crescente demanda por trabalhadores qualificados e empresas em Han Nam e outras províncias, sobretudo nos setores automotivo, de soldagem e elétrica. As novas instalações irão proporcionar treinamento de última geração, ao garantir que os graduados sejam empregáveis e capacitados para iniciar pequenas empresas. A inauguração da faculdade irá contribuir com as SDGs 1, 4, 5, 8 e 10, que são a erradicação da pobreza, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, o empoderamento feminino, o trabalho digno, o crescimento econômico e a redução da desigualdade. Nesta ocasião, o Diretor Executivo do SFD, Sua Excelência Sultão Al-Marshad, afirmou: "A educação é a chave para liberar o potencial humano e impulsionar o crescimento econômico. A formação profissional é vital para que os jovens tenham êxito no mercado de trabalho e contribuam com suas comunidades." Por sua parte, o Vice-Presidente da Província de Hanam, Sr. Tran Xuan Duong, disse: "A inauguração do projeto de expansão do Ha Nam Vocational College marca uma nova etapa para se tornar uma das 80 melhores faculdades profissionais do Vietnã até 2025. Este projeto contribui para que o Ha Nam se torne um centro regional para treinamento de recursos humanos de alta qualidade. Agradecemos ao Governo da Arábia Saudita e ao SFD por seu apoio." O SFD acredita na importância da educação para capacitar jovens ao redor do mundo. Desde sua criação, contribuiu com mais de US$ 2,6 bilhões para respaldar mais de 80 projetos educativos em países em desenvolvimento.

Hoje cedo, o Diretor Executivo do SFD participou de um evento de desenvolvimento de alto nível organizado pela Embaixada do Reino da Arábia Saudita na República Socialista do Vietnã, liderado pelo Embaixador no Vietnã, Sua Excelência Mohammed Dahlawi. O evento foi uma oportunidade para o SFD compartilhar seu trabalho em projetos de desenvolvimento no Vietnã e a nível mundial. O SFD forneceu mais de US$ 164 milhões em 12 empréstimos de desenvolvimento ao Vietnã e financiou mais de 800 projetos internacionais no valor de 20 bilhões desde sua criação em 1975. Fonte:AETOSWire

