Comunicado do Business Wire :NETSCOUT SYSTEMS, INC

"Os ataques DNS water torture existem desde 1997, mas muitas organizações ainda lutam para identificá-los e mitigá-los com eficiência," diz John Grady, diretor do Enterprise Strategy Group. "Estes ataques enviam solicitações inválidas a um servidor DNS autoritativo para torná-lo mais lento e impedir solicitações legítimas de receberem uma resposta. As equipes de segurança não podem bloquear esse tráfego de forma ampla sem potencialmente impactarem solicitações legítimas devido à difusão do DNS e podem facilmente diagnosticar erroneamente um ataque como um problema de desempenho. A Proteção Adaptativa DDoS da NETSCOUT faz uma autoaprendizagem e se adapta a mudanças na configuração de servidores DNS, permitindo que o AED identifique e mitigue estes ataques.

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), provedor líder global em gerenciamento de desempenho, cibersegurança, e soluções de proteção contra ataques DDoS, lançou hoje a Proteção Adaptativa DDoS para Arbor Edge Defense (AED) para proteger ISPs e empresas contra ataques DNS water torture. Segundo o Relatório de Inteligência de Ameaças DDoS da NETSCOUT, os ataques DNS (Domain Name System) water torture aumentaram 353% nos primeiros seis meses de 2023, sobrecarregando os recursos de servidores DNS autoritativos e derrubando os serviços DNS essenciais.

Sobre a NETSCOUT

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) protege o mundo conectado contra ataques cibernéticos e interrupções de desempenho e disponibilidade por meio da plataforma de visibilidade exclusiva da empresa e soluções alimentadas por sua tecnologia pioneira de inspeção profunda de pacotes em escala. A NETSCOUT atende as maiores empresas, provedores de serviços e organizações do setor público do mundo. Saiba mais em nosso site ou siga @NETSCOUT no LinkedIn, Twitter ou Facebook.

©?2023 NETSCOUT SYSTEMS, INC. Todos os direitos reservados. NETSCOUT, o logotipo NETSCOUT, Guardians of the Connected World, Visibility Without Borders, Adaptive Service Intelligence, Arbor, ATLAS, Cyber Threat Horizon, InfiniStream, nGenius, nGeniusONE, Omnis e TrueCall são marcas registradas ou marcas comerciais da NETSCOUT SYSTEMS, INC., e/ou suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou outros países. As marcas registradas de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.