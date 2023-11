Comunicado do Business Wire :NetApp

O novo plug-in Object Storage para VMware Cloud Director permite aos provedores de serviços em nuvem integrar perfeitamente o StorageGRID como a sua solução Object Storage ideal para oferecer aos clientes armazenamento de objetos seguro para dados não estruturados. A integração oferece serviços StorageGRIDs na interface de usuário familiar do VMware Cloud Director, minimizando os esforços de treinamento e maximizando o tempo de receita para parceiros. Uma função de destaque do StorageGRID é sua compatibilidade universal e suporte nativo para APIs padrão da indústria, como a API do Amazon S3, garantindo a interoperabilidade tranquila em diversos ambientes de nuvem. Valores ainda mais aprimorados, como o gerenciamento automatizado do ciclo de vida, ajudam a garantir proteção e armazenamento mais econômicos e manter a alta disponibilidade para ambientes VMware com dados não estruturados.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software centrada em dados e liderada pela nuvem, anunciou hoje o NetApp StorageGRID for VMware Sovereign Cloud. O plugin da NetApp para o VMware Cloud Director Object Storage Extension permite aos clientes de nuvens soberanas armazenarem, protegerem e preservarem dados não estruturados de maneira mais econômica, enquanto atende aos regulamentos globais de privacidade de dados e residência. A NetApp também anunciou o lançamento recente do NetApp ONTAP Tools for VMware vSphere (OTV 10.1) idealizado para simplificar e centralizar o gerenciamento de dados de empresas em ambientes vSphere multilocatários.

-- A capacidade de desbloqueio do valor dos dados com compartilhamento e análise seguros dos dados para promover a inovação sem violar as leis de privacidade. A integridade dos dados é protegida para garantir informações precisas.

"Sabemos que a soberania dos dados é cada vez mais importante para as grandes empresas e que elas aumentam continuamente o volume de dados altamente confidenciais que precisam gerenciar e armazenar", disse Phil Brotherton, vice-presidente, Solutions & Alliances na NetApp. "A integração do NetApp StorageGRID com o VMware Sovereign Cloud é uma conquista significativa para a NetApp e um divisor de águas real para nossos clientes com dados não estruturados na nuvem, que devem manter controle soberano desses dados em todos os momentos."

Os provedores do VMware Sovereign Cloud se comprometem a idealizar e operar soluções em nuvem baseadas em arquiteturas modernas e definidas por software, que incorporam os princípios-chaves e as melhores práticas descritas na estrutura do VMware Sovereign Cloud. As cargas de trabalho em execução hoje em ambientes VMware Sovereign Cloud frequentemente consistirão em vários conjuntos de dados, assim como grandes volumes de dados não estruturados que precisam ser gerenciados de maneira econômica e integrada, em conformidade com os padrões reconhecidos para clientes soberanos/regulamentados.

"Os provedores do VMware Sovereign Cloud ajudam os clientes em setores altamente regulamentados a atender à necessidade de inovação altamente segura com base em dados. Já que nenhuma empresa pode fazer isso sozinha, a VMware confia em um ecossistema poderoso e interconectado para levar soluções inovadoras ao mercado", disse Rajeev Bhardwaj, vice-presidente, Plataforma de Provedores de Nuvem na VMware. "A NetApp é um parceiro tecnológico estratégico e de longa data que está nos ajudando a lidar com os requisitos dos clientes Sovereign Cloud para serviços de dados avançados. A integração do Sovereign Cloud da NetApp com o VMware Cloud Director ajudará os clientes a simplificar ambientes de dados complexos e a garantir que seus dados permaneçam protegidos e em conformidade com as leis de soberania de dados em suas regiões."

Hoje, a NetApp também anunciou a colaboração com a VMware para modernizar as integrações de APIs entre o NetApp ONTAP e o VMware vSphere. Esta integração ajuda os administradores do VMware a simplificar o gerenciamento e operações das plataformas de gerenciamento de dados baseadas em NetApp ONTAP em ambientes vSphere multilocatários e permite aos usuários tirarem proveito de uma nova arquitetura baseada em microsserviços para oferecer maior escala e disponibilidade. Com os lançamentos mais recentes do NetApp ONTAP e do ONTAP Tools for vSphere, a NetApp tornou o provisionamento, a segurança e a melhor proteção de ambientes VMware modernos em grande escala significativamente mais rápidos e fáceis, enquanto mantém um único ponto de visibilidade e controle por meio do vSphere.