Comunicado do Business Wire :Mary Kay Ash Foundation

A Mary Kay Ash Foundation?, líder e defensora de longa data na busca por curas para cânceres que afetam mulheres, e o UT Southwestern Medical Center, um dos principais centros médicos acadêmicos do país, em Dallas, Texas, estão comemorando cinco anos de sucesso colaborativo no programa de International Postdoctoral Scholars in Cancer Research Fellowship. Realizado no Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center do UT Southwestern Medical Center, trata-se de um programa de pós-doutorado de dois anos patrocinado pela Mary Kay Ash Foundation.

International Postdoctoral Scholars in Cancer Research, Class of 2023. Back Row: Dongqi Xie, Ph.D. (left), Principal Investigator Jerry Shay, Ph.D. (middle), Pedro Nogueira, Ph.D. (right); Front Row: Debora Andrade Silva, Ph.D. (left), Hong-Yi Liu, Ph.D. (middle), and Maria Del Chica Parrado, Ph.D. (right). (Photo: Mary Kay Inc.)