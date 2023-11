Comunicado do Business Wire :KnowBe4

"Estamos empolgados em receber Cindy na KnowBe4 como nossa nova diretora de marketing", disse Stu Sjouwerman, Diretor Executivo da KnowBe4. "Sua enorme experiência e conquistas notáveis em marketing de segurança cibernética fazem dela a candidata ideal para liderar nossos esforços mundiais de marketing, relações públicas e desenvolvimento de vendas. Sua paixão pelo setor reflete o compromisso da KnowBe4 em oferecer uma experiência excepcional aos clientes com produtos inovadores para ajudá-los a proteger melhor a si próprios e suas organizações. Estamos confiantes de que a experiência de Cindy irá nos ajudar a consolidar ainda mais nossa posição como líder do setor em fortalecer a cultura de segurança no treinamento de conscientização da segurança e no mercado de simulação de phishing."

Zhou traz uma ampla experiência à sua nova posição, com mais de 20 anos de experiência em formar organizações de marketing de alto impacto que gerem clientes potenciais com qualificação, um sólido canal de vendas, reconhecimento do setor e fidelidade do cliente. Ela tem um histórico comprovado e bem-sucedido de ajudar empresas a crescer e expandir, tanto como executiva quanto como consultora. Defensora de mulheres em tecnologia e segurança cibernética, Zhou foi convidada a ser membro fundadora da rede executiva, Chief, em 2021, organizando mesas redondas 'Women in Security'. Em 2023, foi nomeada Diretora de Marketing de Destaque pela DCA Live 2023 pela terceira vez e também foi reconhecida na semana passada como uma Influenciadora de Marketing Top 101 B2B pela CMO Huddles.

KnowBe4, provedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma simulada de phishing do mundo, anunciou hoje a nomeação de Cindy Zhou como sua nova diretora de marketing. Nesta cargo essencial, Zhou será responsável pelo desenvolvimento da estratégia internacional de marketing, relações públicas e desenvolvimento de vendas da KnowBe4.

"Minha decisão de fazer parte da KnowBe4 foi influenciada por diversos fatores chave, incluindo a missão da organização, sua premiada cultura e, o mais importante, seu pessoal e a equipe maravilhosa com a qual agora tenho o privilégio de trabalhar", disse Zhou. "Estou na expectativa de aproveitar minha experiência em segurança cibernética para impulsionar as estratégias de marketing, relações públicas e desenvolvimento de vendas da KnowBe4, enquanto reforçamos nossa presença no mercado e permitimos que as organizações tomem decisões de segurança de modo mais inteligente."

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, provedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma simulada de phishing do mundo, é utilizada por mais de 65.000 organizações a nível mundial. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, ao aumentar a conscientização sobre ransomware, fraude de diretores executivos e outras táticas de engenharia social mediante uma abordagem nova para treinamento de conscientização sobre segurança. O falecido Kevin Mitnick, que era um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e Diretor de Hacking da KnowBe4, ajudou a criar o treinamento da KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. As organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como última linha de defesa e confiam na plataforma da KnowBe4 para reforçar sua cultura de segurança, bem como reduzir o risco humano.

