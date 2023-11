Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

Há espaço para todo mundo na lista de pessoas legais do ESB! O Empire State Building (ESB) anunciou planos para tratar todos os dias como se fossem feriados, pois comemora o 20º aniversário do clássico de Natal "Um Duende em Nova York", da New Line Cinema, com uma iluminação especial da torre, exibições de filmes e decoração temática no Observatório durante a temporada de férias. O adorado filme - que estreou em 2003 - apresenta Buddy, o duende, que viaja do Polo Norte para a cidade de Nova York para encontrar seu pai em seu escritório no Empire State Building Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231107681323/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The Empire State Building Partners with Warner Bros. Discovery to Celebrate the 20th Anniversary of New Line Cinema's Holiday Classic "Elf" with a Tower Lighting, Special Film Screenings, and Observatory Décor (Photo: Business Wire)

"O Empire State Building é protagonista em centenas de filmes e programas de televisão, e Um Duende em Nova York tornou-se um célebre clássico", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Empire State Building Observatory. "Agora, nossos visitantes podem seguir os passos de Buddy, o duende, em uma experiência especial de Natal que traz suas aventuras à vida no local onde o filme foi gravado." As comemorações para o aniversário marcante incluem: -- Holiday Cheer (Alegria de Natal) - Em parceria com a Warner Bros. Discovery, o filme "Um Duende em Nova York" tomará conta do Observatório com uma decoração temática no saguão da Fifth Avenue do edifício e no famoso Observatório do 86º andar. As icônicas janelas do saguão da Fifth Avenue retratarão cenas nevadas de Um Duende em Nova York e seus amigos enquanto ele viaja do Polo Norte para o "Edifício mais famoso do mundo". As vitrines com o tema "Um Duende em Nova York" serão um banquete visual para os visitantes até 1º de janeiro e apresentarão uma variedade de produtos inspirados em "Um Duende em Nova York" que capturam a magia e a alegria do filme. Os visitantes também poderão posar com uma versão em tamanho real de Buddy, o duende, em um canto de fotos com o tema "Um Duende em Nova York" no icônico Observatório do 86º andar do edifício a partir de 10 de novembro. -- Anniversary Screenings (Exibições do Aniversário) - Os fãs podem comprar um ingresso especial para assistir a "Um Duende em Nova York" em uma das quatro exibições no 80º andar do Observatório nos domingos, 3, 10 e 17 de dezembro. Os ingressos incluem bebidas e lanches com temas natalinos, além de acesso total ao museu do segundo andar do ESB e ao Observatório do 86º andar. Mais informações e ingressos podem ser encontrados aqui. -- Festive Pop-Up (Pop-Up Festivo) - No dia 7 de novembro, das 14h às 17h, a Warner Bros. Discovery montará um carrinho pop-up no Empire State Building, no 86º andar do Observatório, para que os convidados recebam guloseimas de cortesia inspiradas nos quatro grupos de alimentos dos duendes: doces, bengalas doces, milho doce e xarope. -- Lights (Iluminação) - Ao pôr do sol, as famosas luzes da torre do Empire State Building brilharão nas cores características de Buddy, o duende, - verde e amarelo - para celebrar o aniversário do filme em 7 de novembro.

O mundialmente famoso Empire State Building Observatory Experience passou recentemente por uma reimaginação de US$ 165 milhões que inclui um novo saguão, um museu interativo com nove galerias, uniformes de anfitrião novos e Observatórios icônicos no 86º e 102º andares. A Experiência do Observatório foi recentemente nomeada a atração número 1 nos Estados Unidos pelo segundo ano consecutivo pelos viajantes do TripAdvisor. Envie a mensagem CONNECT para 274-16 para receber informações sobre cada iluminação da torre do Empire State Building. Imagens de alta resolução e b-roll das janelas, pop-up e luzes da torre podem ser encontradasaqui. Mais informações sobre a Experiência do Observatório do Empire State Building podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Building O Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se 1.454 pés acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação de US$ 165 milhões do Empire State Building Observatory Experience cria uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório ao ar livre de 360 graus com vista para Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes a cada ano e foi declarada "O Edifício Favorito da América" pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pelo Uber, a principal atração nos EUA pelo segundo ano consecutivo no Travellers' Choice Awards 2023 do Tripadvisor: Best of the Best, e a atração número 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus vários andares abrigam uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, como também opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para obter mais informações e ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou o TikTok do edifício.