Comunicado do Business Wire :Brightcove

Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de transmissão digital mais confiável do mundo, anunciou hoje uma parceria expandida com a Socialive, uma plataforma líder de criação de conteúdo de vídeo concebida para empresas, a fim de fornecer aos clientes recursos adicionais de produção remota de vídeo. Aperfeiçoar a solução de transmissão ao vivo abrangente e confiável da Brightcove com recursos da Socialive oferece aos clientes maior controle sobre a criação, gestão e distribuição de conteúdo de vídeo interno ao vivo e sob demanda.

"As forças de trabalho híbridas e distribuídas ao redor do mundo criaram a necessidade de as empresas encontrarem modos envolventes de formar cultura, transmitir informações e reunir funcionários. A transmissão ao vivo provou ser uma das formas mais eficazes de preencher esta lacuna", disse Marty Roberts, Vice-Presidente Sênior de Estratégia de Produto e Marketing da Brightcove. "A integração da tecnologia de transmissão ao vivo da Brightcove com a Socialive ajuda nossos clientes a melhorar suas comunicações internas com ferramentas de produção mais robustas para administrar melhor todos os aspectos de uma transmissão ao vivo, como a sala de controle, diversas apresentações e elementos interativos. Com as ferramentas adicionais, nossos clientes podem contar com a Brightcove como sua plataforma completa para produzir, administrar e distribuir transmissões digitais ao vivo com qualidade de estúdio a seus funcionários."

Os funcionários consideram o vídeo o modo de comunicação mais envolvente e as empresas devem aproveitá-lo para revigorar suas comunicações internas. Segundo um estudo da Brightcove and Ascend2, 81% dos funcionários em todo o mundo que ocupam funções não executivas relatam que se sentem mais conectados com a liderança quando recebem comunicações por vídeo deles. Outros 80% disseram que prefeririam anúncios em vídeo de seu diretor executivo. O desafio é que menos de um terço (31%) das organizações utiliza regularmente vídeo para comunicação da liderança. A Pesquisa Forrester também descobriu que os funcionários têm 75% mais probabilidade de assistir a um vídeo do que de ler um documento, e-mail ou artigo online.