Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua construindo sua plataforma na Ásia por meio de Acordos de Colaboração com duas empresas sediadas no Nepal, a empresa tributária Four Symmetrons Business Consulting Pvt. Ltd. (FSBC) e o escritório de advocacia Gandhi & Associates. As empresas trabalharão em conjunto para oferecer soluções integradas para os clientes do Nepal e da região como um todo. A FSBC é uma empresa tributária de serviço completo liderada pelo sócio-gerente Damodar Paudel e com sede em Kathmandu. A equipe da empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo tributação, conformidade regulatória, fusões e aquisições, análise de viabilidade, análise de processos de negócios, análise de dados e gerenciamento, pesquisa e finanças corporativas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nossa empresa está comprometida em fornecer soluções completas e personalizadas para os clientes", disse Damodar. "A colaboração com a Andersen Global traz recursos internacionais substanciais e reforça nossa visão de nos tornarmos uma organização de referência no Nepal."

Fundada em 1987 pelo sócio-gerente e professor, Dr. Gandhi Pandit, a Gandhi & Associates é um escritório de advocacia corporativo e comercial líder que presta serviços a clientes nacionais e internacionais. Os serviços jurídicos do escritório incluem incorporação de empresas, serviços de secretariado e conformidade, investimento estrangeiro, fusões e aquisições, due diligence, financiamento de projetos, mercados de capital, litígios e disputas, contratos, tributação, propriedade intelectual e trabalho e emprego em uma ampla variedade de setores, especialmente em energia, mineração e hotelaria. "Nós nos dedicamos a atender os clientes no mais alto nível", disse o Dr. Gandhi. "O Nepal é um mercado em crescimento e, ao colaborar com a Andersen Global, teremos recursos para oferecer soluções de alta qualidade aos clientes não apenas no Nepal, mas em qualquer lugar do mundo." O presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "A FSBC e a Gandhi & Associates estão alinhadas com os valores e a visão da nossa organização para fornecer o melhor serviço contínuo e de classe. O Nepal oferece oportunidades de mercado únicas e estas novas adições proporcionam uma experiência excepcional em um mercado emergente e garantem que continuamos a satisfazer as necessidades crescentes dos nossos clientes na região." A Andersen Global é uma associação internacional de empresas independentes legalmente separadas, composta por profissionais de impostos e direito em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro dos Estados Unidos, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora tem mais de 14.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 400 localidades por meio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

