Chanceleres do G7 se reúnem no Japão em encontro marcado pela guerra em Gaza

Reunidos durante dois dias, os ministros das Relações Exteriores do G7, formado pelos países mais industrializados do mundo, podem enfrentar dificuldades para apresentar uma voz conjunta e um pedido de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista Hamas.

Os chefes da diplomacia dos países do G7 se reúnem a partir desta terça-feira (7) no Japão para tentar alcançar uma posição comum sobre a guerra em Gaza, reafirmar o apoio à Ucrânia e examinar a situação no Cáucaso, assim como as tensões na Ásia-Pacífico.

Israel respondeu com bombardeios que mataram mais de 10.000 pessoas, segundo o governo do Hamas, e uma invasão da Faixa de Gaza.

O conflito começou em 7 de outubro com um ataque em Israel de milicianos do Hamas, que mataram mais de 1.400 pessoas e sequestraram 240 reféns.

Além do conflito no Oriente Médio, "a Ucrânia está e continuará no topo da agenda do G7", disse Baerbock, no momento em que aumenta a preocupação em Kiev diante de uma possível redução do apoio ocidental ante a invasão da Rússia.

"Se o nosso apoio à Ucrânia diminuir agora, (a Rússia) vai explorar sem piedade, com consequências terríveis para os ucranianos e os europeus. Outros atores em várias partes do mundo também tirariam conclusões equivocadas", disse a chefe da diplomacia da Alemanha.

A reunião ministerial também deve abordar a situação no Cáucaso, com as tensões que persistem entre Armênia e Azerbaijão.