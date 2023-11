Capitão é responsabilizado por incêndio em barco na Califórnia que deixou 34 mortos

Um total de 33 passageiros e um tripulante morreram no incêndio acidental do barco de 22 metros de comprimento, que afundou enquanto os bombeiros tentavam apagar as chamas perto da ilha de Santa Cruz, a cerca de 20 quilômetros de Santa Bárbara, seu porto de origem.

Apenas cinco tripulantes, incluindo Boylan, conseguiram escapar das chamas.

"Ao não cumprir suas responsabilidades como capitão do 'Conception', Boylan foi responsável pela perda desastrosa de 34 pessoas que sofreram mortes agonizantes", disse Donald Alway, funcionário do FBI (a Polícia Federal americana) em Los Angeles, citado em um comunicado de imprensa do gabinete do procurador da Califórnia Central.

Durante os dez dias de audiência do julgamento, foi revelada uma série de erros por parte do capitão, principalmente, não ter delegado uma pessoa de guarda, não ter realizado exercícios de combate a incêndios e não ter tentado usar equipamentos de combate a incêndios.

Boylan também foi acusado de ser o primeiro a abandonar a embarcação, enquanto os passageiros turistas ainda estavam vivos nas cabines.

