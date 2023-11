Cada dia é 'uma eternidade', dizem famílias de reféns do Hamas no Congresso dos EUA

As famílias dos israelenses sequestrados por membros do movimento islâmico palestino Hamas afirmaram nesta terça-feira (7) no Congresso dos Estados Unidos que os dias parecem uma "eternidade", aguardando notícias de seus entes queridos.

O novo presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, participou de uma coletiva de imprensa com as famílias dos reféns nesta terça-feira, um mês depois que combatentes do Hamas perpetraram um brutal ataque contra Israel, resultando em mais de 1.400 mortos, a maioria civis, e no sequestro de 240 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Cada dia é como uma eternidade para mim e não posso esperar mais", disse aos jornalistas Doris Liber, cujo filho Guy Iluz, de 26 anos, foi baleado e sequestrado durante um festival de música.