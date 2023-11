Blinken pede no G7 'uma só voz' sobre Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu a seus pares do G7, reunidos em Tóquio nesta terça-feira (7), que "falem com uma só voz" sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

"Este é um momento muito importante, em que o G7 deve se unir frente a essa crise e falar com uma só voz clara", disse ele antes de uma reunião bilateral com a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, e de um jantar que reunirá os chanceleres dos países do grupo.

Os chefes da diplomacia dos países do G7 celebram, nesta terça, uma cúpula para tentar alcançar uma posição comum sobre a guerra em Gaza, reafirmar seu apoio à Ucrânia e examinar a situação no Cáucaso, assim como as tensões na Ásia-Pacífico.