Atlético de Madrid goleia Celtic (6-0) e se aproxima das oitavas da Champions

O Atlético de Madrid ficou mais perto das oitavas de final da Liga dos Campeões depois de golear nesta terça-feira (7) o Celtic por 6 a 0, com dois gols de Antoine Griezmann e Álvaro Morata, e assumir a liderança do grupo E.

Os 'rojiblancos', impulsionados pelos gols de Griezmann (6' e 60'), Morata (45'+2 e 76'), Samuel Lino (66') e Saúl Ñíguez (85'), lideram a chave com um ponto à frente da Lazio, que venceu o Feyenoord por 1 a 0 em jogo simultâneo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O 'Atleti' poderá garantir sua classificação com uma nova vitória na próxima rodada da Champions, no campo do time holandês. Os madrilenhos venceram um jogo que mudou radicalmente após a expulsão do aracante japonês do Celtic Daizen Maeda, por dar uma entrada dura em Mario Hermoso logo aos 23 minutos.