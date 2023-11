As razões que explicam a má fase do Manchester United de Erik ten Hag

O Manchester United precisa desesperadamente de uma vitória sobre o Copenhagen na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (8), no momento em que paira sobre ele a ameaça de uma vergonhosa eliminação na fase de grupos. Na rodada anterior, os tricampeões europeus conseguiram uma vitória angustiante sobre os dinamarqueses, por 1 a 0, em Old Trafford, graças ao goleiro camaronês André Onana, que defendeu um pênalti nos acréscimos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As derrotas contundentes sofridas diante do Manchester City na Premier League (3-0) e do Newcastle na Copa da Liga (3-0), ambas em casa, aumentaram a pressão sobre o treinador Erik ten Hag, que ficou ligeiramente aliviado após uma vitória por 1 a 0 na visita ao Fulham no sábado.

Os 'Red Devils' estão em terceiro lugar no Grupo A da Liga dos Campeões, seis pontos atrás do líder Bayern de Munique e a um do Galatasaray. Se não conseguir vencer em Copenhague, o Galatasaray poderá eliminar o United quando as duas equipes se enfrentarem em Istambul, no dia 29 de novembro. A questão inevitável é quais seriam as razões para o péssimo início de temporada da equipe de Erik ten Hag em seu segundo ano em Old Trafford. Os torcedores do United muitas vezes demonstraram grande frustração com a gestão do clube nas mãos da família Glazer, mas Ten Hag tem desfrutado de um grande orçamento para contratações. Nas últimas três janelas de transferências, o clube gastou mais de 400 milhões de libras (R$ 2,4 bilhões pela cotação atual), com pouco sucesso. O atacante brasileiro Antony, comprado do Ajax no ano passado por 86 milhões de libras (R$ 515 milhões), mal correspondeu ao seu alto preço, marcando apenas oito gols em 55 jogos.

Assim como Antony, Mason Mount tem ficado regularmente no banco nas últimas semanas, tendo chegado há apenas alguns meses por 55 milhões de libras (R$ 329 milhões) vindo do Chelsea, e ainda não marcou pelo seu novo clube. Com a defesa no pênalti do Copenhagen, Onana se redimiu após seus erros contra Bayern e Galatasaray, que resultaram em duas derrotas nos dois primeiros jogos do United na Liga dos Campeões, algo que ocorreu pela primeira vez em sua história. Uma das maiores críticas a Ten Hag é a sua excessiva dependência do mercado holandês, que ele conhece bem.

Oito de suas contratações têm experiência anterior na Eredivisie, mas muitos deles têm lutado com a crescente pressão de jogar por um dos maiores times da Premier League. Ten Hag também é criticado por não ter conseguido estabelecer uma identidade e um estilo de jogo 18 meses após sua chegada, algo que se explica em parte pelas lesões de vários jogadores importantes.