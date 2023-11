Xi Jinping recebe premiê da Austrália após anos de tensões

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, em Pequim, nesta segunda-feira (6), em um encontro que simboliza o degelo nas relações diplomáticas após anos de tensões.

O gigante asiático é o principal parceiro econômico da Austrália, mas as relações bilaterais se degradaram nos últimos anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2018, o governo australiano excluiu o grupo privado chinês Huawei da rede 5G do país e, em 2020, solicitou uma investigação internacional sobre as origens da covid-19, o que desagradou Pequim. As relações também ficaram tensas por supostas operações de influência chinesa na Austrália.