Vencedora do Nobel da Paz, Narges Mohammadi, inicia greve de fome na prisão

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, a ativista iraniana Narges Mohammadi, iniciou uma greve de fome na prisão para protestar contra a falta de cuidados médicos para os presos e a obrigatoriedade do véu para as mulheres, anunciou sua família nesta segunda-feira (6).

"Narges Mohammadi informou sua família que iniciou uma greve de fome há várias horas. Estamos preocupados com seu estado e sua saúde", afirmou sua família em um comunicado.

A jornalista, de 51 anos, está detida desde 2021 na prisão de Evin, em Teerã. Conhecida por seu ativismo contra a pena de morte e a favor dos direitos das mulheres, já foi presa e condenada em diferentes ocasiões.