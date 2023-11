Unesco apresenta guia para regular plataformas digitais diante da desinformação

Frente à intensificação da desinformação e discursos de ódio online, a Unesco anunciou, nesta segunda-feira (6), a publicação de um plano de ação para regulamentar as plataformas digitais, destinado tanto a Estados quanto ao setor privado, de olho em um ano eleitoral muito movimentado em 2024.

O acesso a informações confiáveis é um desafio, em um contexto em que eleições gerais serão realizadas em 81 países no próximo ano, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), e considerando que as redes sociais se tornaram uma das principais fontes de informação para o público.

"A regulamentação das redes sociais é um desafio democrático", disse a diretora-geral do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Audrey Azoulay, em uma coletiva de imprensa em Paris.