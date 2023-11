Um mês de guerra Israel-Hamas que mudou tudo

A ofensiva violenta abalou as bases da sociedade israelense. As imagens das vítimas, carbonizadas ou mutiladas, chocaram a opinião pública.

Os milicianos do Hamas invadiram em 7 de outubro o sul de Israel e executaram um ataque em que morreram 1.400 pessoas, a maioria civis.

Um mês após o ataque violento do Hamas que deixou Israel em estado de choque, a vida cotidiana de israelenses e palestinos continua muito abalada pelo conflito e a ofensiva de represálias iniciada pelo Exército israelense na Faixa de Gaza.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que ao menos 9.770 pessoas morreram nos ataques israelenses e afirmou que a maioria são vítimas civis.

O chefe de Governo prometeu "aniquilar" o Hamas e determinou uma ofensiva contra a Faixa de Gaza, que é um dos territórios mais densamente povoados do mundo com 2,4 milhões de habitantes.

O sequestro de mais 240 pessoas, a maioria civis, tomadas como reféns ainda provoca tensões políticas e representa um enorme desafio para o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

"As perdas de vidas, os danos, a ansiedade, a agenda política do país e a mudança total das antigas convenções políticas", afirmou.

O conflito provoca o temor de uma propagação da violência pela região. O Irã, que é um aliado do Hamas e do movimento libanês Hezbollah, alertou que a situação pode sair do controle e que o Oriente Médio é um "barril de pólvora".