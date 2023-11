UE anuncia ajuda adicional de 25 milhões de euros para Gaza

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira (6) uma ajuda adicional de 25 milhões de euros (cerca de 27 milhões de dólares ou 132 milhões de reais na cotação atual) para a Faixa de Gaza.

"Com isso, a União Europeia atribuirá um total de 100 milhões de euros de ajuda humanitária para civis em Gaza", disse Von der Leyen a diplomatas europeus em Bruxelas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ela, os fluxos de ajuda do Egito para Gaza "continuam muito pequenos" e disse que a UE trabalha no estabelecimento de outras rotas possíveis, incluindo entregas por via marítima a partir de Chipre.