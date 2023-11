UE abre investigação contra AliExpress por suspeita de venda de produtos ilegais

A União Europeia (UE) anunciou, nesta segunda-feira (6), que abriu uma investigação contra o gigante do comércio online AliExpress pela suspeita de venda de produtos ilegais, incluindo medicamentos falsificados.

A Comissão Europeia informou que enviou um pedido legal por mais informações à AliExpress, filial do gigante chinês Alibaba, para proteger os consumidores, em conformidade com a nova legislação Europeia de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês) que entrou em vigor em agosto.

O executivo europeu afirmou querer saber como a AliExpress "vai cumprir as obrigações relacionadas com as avaliações de risco e as medidas de mitigação para proteger os consumidores online, em particular no que diz respeito à difusão de produtos ilegais online, como medicamentos falsos".